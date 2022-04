BERGAMO- Terminato il giorno di riposo concesso da Gasperini, l'Atalanta è tornata al lavoro a Zingonia preparare la traferta del Penzo contro il Venezia di sabato. Il tecnico nerazzurro ha diretto una seduta pomeridiana: a parte oltre a Freuler e Toloi, anche Malinovskyi, per via di una forte contusione al ginocchio, e Pezzella a causa di una distrazione all’adduttore della coscia destra, mentre Mæhle ha cominciato a lavorare in palestra.