Gasperini difende l'Atalanta: "Vinto niente? Abbiamo battuto tutti i record"

BERGAMO - “Ho sempre visto Bergamo come una piccola Bilbao. In questi sei anni c’è stata un’evoluzione del calcio perché dico sempre: “quando stai fermo scivoli, ti devi muovere sempre”. Poi non ho mai pensato che eravamo i più forti, ma che eravamo i più bravi. Nell’ultimo periodo lo siamo stati un pò’ meno, ma i ragazzi si impegnano e non ci sono spaccature”. Il tecnico dell’ Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto a Bergamo, durante la presentazione de L’Album dei sogni (di Luigi Garlando), per analizzare il momento dei nerazzurri: “L’Europa ha portato i nostri giocatori ad essere più bravi, la Champions è stata un’esperienza straordinaria. Quando sono venuto a Bergamo - ha proseguito l’allenatore nerazzurro -, ho visto una squadra di giocatori esperti, dove era fondamentale l’esperienza, il fare risultato arrivando ai 35 punti, mai un passo un po’ più lungo della gamba. Io da avversario ho sempre visto lo stadio pieno, l’ho sempre percepito come un gruppo compatto, unito. Inizialmente vedevo Bergamo come Bilbao. C’era un settore giovanile incredibile, con molti giocatori interessanti. Ho sempre visto una squadra di ragazzotti che andavano sparati, ma ho fatto difficoltà a far passare questo messaggio, non c’era nessuna cultura in questo senso, eravamo lontani anni luce”.

CONCORRENZA. Il tecnico ha poi ricordato la gara della svolta, a Napoli, in cui giocarono molti prodotti del vivaio orobico: “La gara col Napoli ha dato una svolta. Poi abbiamo cambiato, c’è stata un’evoluzione: sei anni nel calcio sono qualcosa di enorme. Siamo stati molto bravi a modificare, di Bergamo c’è solo Scalvini. Ci sono stati due anni di pandemia, oggi non è uguale a tre anni fa, c’è qualcosa di diverso anche nella gente. Dico sempre: quando stai fermo scivoli, ti devi muovere sempre”. Gasperini ha parlato anche della concorrenza e dei tecnici che hanno preso ispirazione dal suo credo calcistico: “Tudor e Juric giocano come me? Per me aver aperto una strada è un grande orgoglio. Devi studiare, la competizione è elevata. Oggi c’è una competizione incredibile. Devi anche accettare il cambiamento, non è possibile essere sempre il solito.

RECORD. Infine il tecnico ha parlato anche della mancanza di successi o meno e delle cose che non rifarebbe: “Noi dobbiamo prendere sempre le decisioni prima, devi intuire chi sta meglio o meno. Giochiamo contro un avversario, lo puoi studiare, ma non dipende solo da noi. È facile dire “la gara col PSG”, potevamo andare in semifinale. Ma è troppo facile. Se le cose vanno bene non devi toccare niente, gli errori ti permettono di migliorare. L’umiltà non è stare zitti se ti fanno un torto, mettersi un po’ in disparte. L’umiltà è quando non ti basta, quando vuoi migliorarti. Quando ci dicono che non abbiamo vinto niente rispondo: “non abbiamo vinto niente? Abbiamo battuto tutti i record. ci sono rimasto male quando ho sentito un tifoso dell’Atalanta dire: “Invidio il Verona per aver vinto lo scudetto”, lì mi sono cascate le braccia”.