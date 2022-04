BERGAMO- Il tecnico Gian Piero Gasperini ha commentato il momento no dell'Atalanta a margine della presentazione del libro di Luigi Garlando sulla famiglia Panini: "Le sfide in campo europeo ci hanno migliorati, ma quest'anno siamo stati meno bravi. Speriamo di tornare a quei livelli nelle partite rimanenti. In sei anni ci siamo evoluti. L'Atalanta era una squadra fondata sull'esperienza e aveva poco carattere, poi dalla famosa gara col Napoli imposi i giovani del vivaio, come Caldara, Gagliardini, Conti, Petagna, poi Bastoni. Travolgevamo gli avversari nei primi venti minuti. Poi siamo cambiati diventando una squadra internazionale. Abbiamo battuto molti record e sono quelle le nostre vittorie, anche senza trofei. Sono rimasto male quando in estate ho sentito un tifoso dire che invidiava quelli del Verona perché hanno lo scudetto in bacheca. Ci proveremo. Qui c’è grande attaccamento, alcuni giocatori non lo conoscono dopo due anni di pandemia. Sono legato alla mia figurina singola in A col Pescara, dopo anni di doppie in B, da bambini scambiandocele, eravamo un po' come i direttori sportivi. I giovani di adesso hanno in tasca il telefonino e hanno più conoscenze. Io nei miei vent'anni discutevo i contratti senza procuratore. Forse c'era più personalità, ci si formava di più"