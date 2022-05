Atalanta, Gasperini: "Il mio futuro? Serve condivisione di idee"

BERGAMO - Gian Piero Gasperini , tecnico dell’ Atalanta , dopo il ko casalingo con l' Empoli che lascia i nerazzurri senza coppe europee, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La stagione è stata a due facce: positiva nella prima parte con la Champions , ma poi nella seconda parte non ci sono stati i risultati , ma sicuramente non è mancato l’impegno. La partita di oggi è lo specchio della stagione, dove soprattutto in casa abbiamo raccolto davvero troppo poco ".

Gasperini: "Se la società vorrà fare altre scelte ne prenderò atto"

"Sono molto legato a questo ambiente che è straordinario e alla società, peccato aver buttato tutto in queste ultime partite. Per quanto riguarda il mio futuro, bisogna incontrarci e parlare. Avremo bisogno di confrontarci per capire cosa bisognerà fare. Io nei confronti della società sarò sempre grato e se la società vorrà fare altre scelte ne prenderò atto. E’ importante avere condivisione. La Fiorentina in Europa? Italiano è un bravissimo allenatore, con delle idee importanti e gli auguro di fare sempre meglio in carriera".