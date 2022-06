Malinovskyi e Shevchenko, la partita più dura è per l'Ucraina

L'ambasciatore Sheva

Andriy Shevchenko, 45 anni, 19 titoli in carriera, Pallone d'Oro 2004, 111 presenze e 48 gol con l'Ucraina della quale è stato ct dal 12 luglio 2016 al 1° agosto 2021 dovunque vada, a qualunque evento partecipi in ogni parte del mondo, è un ambasciatore di U24, United for peace. La U sta per United e 24 sono le ore entro le quali, secondo Volodymyr Zelensky, un gruppo di Paesi, fra i quali l'Italia, interverrebbe se la Russia dovesse aggredire di nuovo l'Ucraina dopo un cessate il fuoco, oggi malauguratamente ancora molto lontano. Per questo, ora U24 è soprattutto un motore di solidarietà e di aiuto a un popolo che resiste all'invasore. Zelenskyi ha nominato Shevchenko ambasciatore di U24 nonché dello sport ucraino nel mondo. Il 12 giugno scorso, al London Stadium, il Grande Ex Milanista è tornato in campo per Soccer Aid, la partita di beneficenza che ha consentito di raccogliere 15 milioni 673 mila 728 sterline, oltre 18 milioni di euro che Unicef impiegherà per aiutare i bambini ucraini. E ancora: Shevchenko sostiene le iniziative per sostenere i medici, gli infermieri, gli ospedali ucraini bersagli della criminale aggressione putiniana che non risparmia nemmeno le scuole, i centri commerciali, come a Kremenchuk; gli stadi, come a Mykolaiv dove, grazie a Dio, non ci sono stati né morti né feriti, ma dove i russi, di nuovo, hanno colpito con una violenza inaudita, cieca, barbara. Malinovskyi e Shevchenko non avrebbero mai immaginato di essere chiamati a giocare fuori campo la partita più dura per l'Ucraina: li aiuta non essere lasciati soli dall'Italia e dal calcio che li ama e li sostiene. Dicono: "Dal 24 febbraio, la nostra priorità è diventata aiutare l'Ucraina in ogni modo". Lo stanno facendo nel modo migliore.