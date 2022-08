Atalanta, le controanalisi confermano la positività di Palomino

BERGAMO - La positività di José Luis Palomino è stata confermata dalle controanalisi . Lo scorso 26 luglio difensore dell'Atalanta era stato sospeso in via cautelare per la positività "alla sostanza Clostebol Metabolita " , rilevata durante un controllo disposto da Nado Italia.

La conferma di Nado Italia

Oggi la arriva la conferma della stessa Nado Italia che, in una nota, fa sapere che "le operazioni di analisi del campione B prelevato in data 5.7.2022 a Ciserano all'atleta José Luis Palomino, ed effettuate in data 11.8.2022 presso il Laboratorio Antidoping di Roma, hanno confermato il risultato ottenuto nelle prime analisi". Una notizia che alla vigilia del campionato scuote l'ambiente bergamasco e i tifosi della Dea, che nei giorni scorsi avevano sostenuto il calciatore con uno striscione di incoraggiamento, mentre per il calciatore è in arrivo una squalifica.