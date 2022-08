Atalanta, Gasperini fa fuori Malinovskyi: "Cerchiamo chi segni più di 6 gol in quel ruolo"

BERGAMO - Il tecnico dell' Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match contro i Campioni d'Italia del Milan ha parlato così in conferenza stampa: "Sfida difficile, il calendario ci ha proposto questo e va bene. Bello che ci sia subito questo tipo di partita. Conosciamo tutti la forza della squadra di Pioli , può essere un'occasione per tutti". Gasperini fa il punto sulla situazione dei recuperati e degli indisponibili: " Ederson ? C'è un pò di prevenzione, ma contiamo di averlo in condizione la prossima settimana. Demiral e Zappacosta si sono allenati in gruppo. Demiral è pià avanti rispetto a Zappacosta che ha bisogno di un pò più di rodaggio".

"Soppy? Fa il primo allenamento oggi. Lookman? Diverso per caratteristiche dai centrocampisti"

"Soppy è rrivato ieri, fa il primo allenamento oggi. Rappresenta un investimento per il futuro. Lookman? Ha già mostrato di avere qualità, non avrà difficoltà ad inserirsi. E' sicuramente uno che arriva dentro l'area. Si differenzia dai centrocampisti per questa capacità. Ademola è una soluzione così come Boga".

"Malinovskyi? Straordinario ad adattarsi ma cerchiamo un giocatore che faccia più di 6 gol"

"Malinovskyi? Io non ce la faccio proprio (ride, ndr). Con noi Ruslan è stato straordinario, poi negli anni c'è sempre stato Ilicic e non abbiamo mai pensato a cercare giocatori con quelle caratteristiche. È stato bravissimo ad adattarsi, ha fatto delle cose molto buone. Ma è anche giusto che l'Atalanta segua un giocatore che faccia più di 6 gol. Si è adattato molto bene, ma poi sul mercato si può anche andare a cercare giocatori con caratteristiche più idonee al proprio gioco".

"Pioli? Indiziato principale per la panchina d'oro"

"Il Milan? Oggi è un modello fuori e dentro il campo, ha saputo prendere giovani di valore. Pioli? E' sicuramente l'indiziato principale per la panchina d'oro. I rossoneri hanno un gioco offensivo e fanno tanti gol. Hanno meritato di vincere il campionato nonostante l'Inter fosse vicina. Domani sarà uno scontro di altro profilo, ma i nostri obiettivi non dipendono dalla gara di domani. Faremo certamente di tutto per fare il nostro meglio. Il Milan gioca per lo Scudetto. Abbiamo vinto 2-0 a Genova, domani la partita sarà una festa. A Genova abbiamo meritato e vinto da squadra".