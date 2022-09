Atalanta, differenziato per Zapata. Musso dimesso dall'ospedale

BERGAMO - L'Atalanta di Gasperini ha svolto una seduta di allenamento al mattino al Centro Bortolotti. Di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale del club: "Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti. Senza i dodici nazionali, a Zingonia è rimasto ad allenarsi un gruppo ridotto. Lavoro differenziato invece per Djimsiti, Zapata, Zappacosta e Zortea. Giornata di riposo invece per Musso che nella serata di martedì è stato dimesso dalla clinica Villa Stuart di Roma ed ha così potuto far rientro a casa. Domani, giovedì 22 settembre, è in programma una seduta al mattino, sempre a Zingonia e a porte chiuse".