Atalanta, Gasperini perde ancora Zappacosta: problema muscolare

BERGAMO - A tre giorni dalla sfida contro la Fiorentina, l'Atalanta di Gasperini ha svolto un test amichevole contro la Pro Patria, formazione che milita nel girone A della serie C. E' finita 4-1 per i nerazzurri grazie alle reti del fantasista classe 2002 Vorlicky (doppietta), Muriel e Pasalic. In campo si era rivisito Zappacosta dopo l'infortunio, ma quest'ultimo dopo appena 28' ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare. La nota positiva è Scalvini che è tornato in campo in piena forma e condizionato e ha quindi superato il risentimento alla coscia destra. Da segnalare la mancata presenza di Demiral, nemmeno in panchina. Questa la formazione iniziale schierata da Gasperini: Sportiello; Soppy, Hateboer, Okoli, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Vorlicky, Ederson, Boga; Muriel.