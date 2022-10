Atalanta, Gasperini: "Accettiamo il risultato. Questo è il vero Muriel"

UDINE - L'Atalanta subisce la rimonte dell'Udinese. Alla Dacia Arena finisce 2-2. Al termine del match il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, ha parlato così': "Il risultato va accettato, nel finale abbiamo anche rischiato. Con il gol dell'1-2 siamo un po' calati. Ci sono mancati forse un po' i cambi e nel finale è mancata un po' di energia". Sulle assenze: "Hanno giocato ragazzi giovani come Soppy, Scalvini, Okoli che possono crescere e maturare anche grazie a queste gare. Le assenze probabilmente ci tolgono un po' di cambi. Ho messo dentro Hojlund, Malinovskyi e giocatori di qualità. Ho fatto entrare anche Ederson con la sua capacità di attaccare gli spazi al posto di Pasalic. I cambi sono stati effettuati per andare alla ricerca del terzo gol". Sul giallo a Lookman: "Quella di Lookman è stata semplicemente un'interpretazione sbagliata della sua esultanza, meno male che si chiama Lookman e non in altri modi strani (ride ndr). Sono cose che possono capitare". Su Muriel: "Quando è in condizione è un giocatore. Nel primo tempo ci sono stati tre o quattro momenti in cui poteva fare meglio sfruttando gli spazi. Questo è il vero Muriel che conosciamo".