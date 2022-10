Atalanta, Djimsiti torna ad allenarsi in gruppo

BERGAMO - Proseguono gli allenamenti dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista del prossimo match contro il Sassuolo, in programma sabato sera e valevole per la decima giornata di Serie A. Ecco il report pubblicato sul sito del club: "Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della partita con il Sassuolo di sabato sera al Gewiss Stadium. Buone notizie per Djimsiti che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Domani, venerdì 14 ottobre, è in programma un altro allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".