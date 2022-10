Atalanta, Gasperini: "Lookman? Sa sempre cosa fare"

BERGAMO - "Questa squadra ha un percorso straordinario, nessuno avrebbe scommesso su di noi ed è straordinario anche il risultato di stasera. Cresciamo sul piano del gioco, sono soddisfatto: in campo c'erano giovani che migliorano in personalità. Non meritavamo di andare in svantaggio in quel momento: pareggiare a fine primo tempo ci ha dato fiducia, eravamo convinti di vincere". Lo ha dichiarato l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a Dazn dopo la vittoria con il Sassuolo, che porta i nerazzurri in vetta: "Obiettivi? Non pensiamo ad averne adesso, neanche noi pensavamo che dopo 10 partite avremmo avuto 24 punti. Lavoriamo per migliorarci e tra qualche mese vedremo. Abbiamo perso elementi di spessore e abbiamo ragazzi in crescita. Il campionato lo vedremo volta per volta, non eravamo favoriti prima e non lo siamo adesso, ma questo ci dà ancora più soddisfazione. Stiamo tornando ad essere l'Atalanta degli ultimi anni, abbiamo spinto molto stasera, forse, soprattutto nel finale, dovevamo essere più abili nelle ripartenze, certe opportunità vanno sfruttate meglio e dobbiamo migliorare. Lookman? E' un giocatore che sa sempre cosa fare. Oltre al gol dà un gran contributo, ha già capito tante cose. Viene da una bella scuola come il Lipsia, è un bell'acquisto per noi".