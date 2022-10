Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Puntiamo alla Coppa Italia"

ROMA - "Noi in lotta per lo scudetto? Il mondo del calcio spinge in altre direzioni, magari verso squadre che hanno più seguito. Sembra il primo requisito necessario per competere: non il calcio, ma il numero dei tifosi. Noi, con le nostre risorse, non possiamo dire che lotteremo per lo scudetto. Non possiamo farlo noi e non possono probabilmente farlo altre squadre, come l'Udinese, che pure sta facendo cose egregie. Importanti. Questa è la realtà. Forse punteremo alla Coppa Italia, che è già un traguardo difficile: per il resto posso dire che l'essere arrivato per tre volte di fila in Champions è come avere acceso i riflettori". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Penso che Allegri abbia ben chiaro quello che deve fare: Juventus sicuramente non è partita per quelle che erano le aspettative, ma già il fatto di aver vinto il derby è un bel segnale. Anche l'Inter si è ripresa e sono convinto che presto entrambe torneranno in lotta per le migliori posizioni del campionato. Ci aspetta un'interruzione molto lunga, sono oltre 50 giorni, più lunga di quella estiva - aggiunge il tecnico, parlando dell'interruzione dei campionati e delle coppe europee causata dai Mondiali -. Inizialmente noi faremo una pausa, poi ricominceremo con una preparazione simile a quella estiva. Disputeremo delle amichevoli, ne abbiamo già chiuse quattro con squadre straniere, e cercheremo di farci trovare pronti a gennaio. Novembre e dicembre, di solito, sono mesi di buona condizione per i calciatori: questa interruzione sarà un po' una novità per tutti". "In questo momento - conclude 'Gasp' - nel nostro vivaio, come in quelli di altre squadre, c'è un po' di calo. Quando arrivai era tutto un fiorire di calciatori, a Bergamo ho trovato una miniera: era un 'orto' molto più numeroso. La diminuzione di calciatori importanti nelle formazioni Primavera, il calo del numero di giocatori di prospettiva, è un problema del nostro calcio. Quelli che sono in campo adesso nell'Atalanta sono i migliori del vivaio, sotto bisogna arrivare a qualche categoria in meno per sperare possano crescere. Quest'anno è una stagione anomala, per via dell'interruzione a metà novembre. Ho quasi la sensazione che tutti quanti stiano un po' interpretando queste ultime cinque partite prima della sosta come un finale di campionato: tutti vogliono arrivare nella migliore posizione possibile, in modo da ripartire bene. In questo momento c'è grande ripresa e attenzione da parte di tutte le squadre". Continua Gian Piero Gasperini: "Difficile fare dei confronti con le stagioni precedenti - aggiunge l'allenatore dell'Atalanta -: ci sono stati campionati in cui abbiamo fatto meglio nel girone di ritorno, altri no. Dipende. Pensavo che, nella passata stagione, anche il Napoli potesse competere veramente fino alla fine con Milan e Inter, poi è stato il primo ad avere in calo. Il nostro è un campionato difficile e lungo, con tanti cambiamenti, bastano una giornata o due per cambiare il morale della squadra. Noi abbiamo il vantaggio di giocare senza obiettivi prefissati, dunque possiamo pensare ancora alla nostra crescita".