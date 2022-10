Malinovskyi è un caso: il post pubblicato e rimosso dalla moglie

BERGAMO - Scoppia ancora una volta il caso su Ruslan Malinovskyi e sul suo scarso impiego in questo campionato. Il centrocampista ucraino, infatti, ha giocato da titolare solo 4 gare, collezionando in totale 325 minuti in campo in 9 gare. Inoltre nell'ultima partita contro il Sassuolo è rimasto in panchina, senza mai entrare in campo. Sul caso è intervenuta duramente sua moglie, Roksana Malinovska , che ha pubblicato uno sfogo sui social sulle condizioni del centrocampista nerazzurro.

La moglie di Malinovskyi: "Mio marito è nella sua forma migliore"

“Ragazzi, al momento mio marito è nella sua forma fisica migliore - scrive la moglie di Malinovskyi tramite le sue storie su Instagram - e la sua percentuale di grasso corporeo è una delle più basse della squadra. Segue la dieta del nuovo nutrizionista e i suoi consigli e posso dire che a casa si mangia bene sempre, non usiamo burro e grassi vari, oltre che dolcificanti e pane, ma a volte pecchiamo con la brioche al mattino". Poi il duro attacco: "La domanda sul perché non gioca non è per me. Si sente benissimo durante gli allenamenti. Ricordo i tempi belli quando giocava 90’ due volte a settimana ed è diventato un campione, noi guardiamo bene al futuro". La storia Instagram è poi stata subito rimossa, ma il caso su Malinovskyi resta. Non è la prima volta che la moglie del centrocampista si sfoga con i social: in estate scrisse “Se Ruslan non può rimanere all'Atalanta, deve trovare un'altra soluzione".