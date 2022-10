Zapata fermato dalla sicurezza in banca: "Dove pensa di andare?"

BERGAMO - Duvan Zapata è abituato a sfondare le difese avversarie con la sua potenza fisica e ad aprirsi varchi fino all'area di rigore senza problemi. Fuori dal campo invece l'attaccante dell'Atalanta ha avuto qualche problema in più: come riporta il Corriere di Bergamo, in banca il colombiano è stato fermato dalla sicurezza: "Dove pensa di andare?", gli hanno intimato fermandolo all'ingresso di Fideuram, private banking con sede in piazza Matteotti (Bergamo), dove Zapata aveva un appuntamento con il suo consulente finanziario.