Gasperini: "Atalanta troppo frenetica. Dispiace aver perso De Roon"

LECCE - "Troppa frenesia nella ripresa: abbiamo perso il filo del gioco e perso troppi palloni. Abbiamo creato qualcosa, ma troppo poco". Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ai microfoni di Dazn dopo la gara con il Lecce: "Loro aggressivi? Molte squadre adottano questo sistema, abbiamo fatto meglio nella prima frazione, creando buone opportunità ma abbiamo compromesso tutto in cinque minuti, non siamo stati lucidi nella ripresa. Le due sconfitte? Sono diverse, con il Napoli è stata una gara ottima, speravo di ripetere un certo tipo di prestazione, invece in difesa abbiamo sbagliato troppo. E nella ripresa non abbiamo saputo affidarci al nostro gioco. Zapata? Bene, anche Malinovskyi. Abbiamo perso De Roon e ci dispiace molto. La gara è stata compromessa da due episodi. Palomino? Non se se con l'Inter: si è aggregato solo ieri, deve ritrovare campo e partite. Come recuperare? Lavorando bene, prenderemo indicazioni da questa partita, recupereremo qualche acciaccato e ci faremo trovare pronti", ha concluso.