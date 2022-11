Atalanta, Gasperini: "Inter, valore assoluto. De Roon out"

BERGAMO - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il ko contro il Lecce nel turno infrasettimanale e presentare la sfida di domani alle ore 12.30 contro l'Inter di Simone Inzaghi. "Per domani non sarà disponibile De Roon. Mi auguro che possa esserlo per il Mondiale. È un piccolo infortunio, si metterà a disposizione della nazionale". Indisponibili a parte, sarà la prima volta che la Dea avrà contro Gosens: "Stava molto meglio con la maglia dell'Atalanta. Ha iniziato a segnare. Ha avuto un impatto difficile, ma sta recuperando delle posizioni, per tutto quello che ci ha dato possiamo fare il tifo per lui, ma da gennaio".