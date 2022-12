Atalanta che colpo a Siviglia: travolto il Betis 3-0

SIVIGLIA - L’Atalanta dà seguito alla vittoria di Nizza e trova un altro grande successo di rango internazionale al Villamarin di Siviglia. Vince e convince la squadra di Gasperini che piega il Betis per (3-0), una gara in discussione solo nel primo quarto di match, ma più che il risultato da sottolineare c'è la prestazione, aspetto importantissimo in vista della ripresa del campionato. Decisive le reti di Muriel, De Roon ed Ederson.