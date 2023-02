Caos Atalanta, l’incredibile scivolone social: la Juve diventa JuveSassuolontus. Tifosi furiosi

BERGAMO - Un tweet mal riuscito dell'Atalanta ha scatenato i tifosi della Juve sui social, infuriati per l'errore del club nerazzurro. La Dea, impegnata contro il Sassuolo in questo weekend di campionato (partita in programma sabato 4 febbraio al Mapei Stadium), ha cinguettato con un post relativo alle cinque curiosità su Sassuolo-Atalanta . Nulla di male, se non fosse che un errore evidente di battitura ha generato il caos: "JuveSassuolontus-Atalanta", così è partito e andato online il tweet, incorporando nel nome della squadra emiliana anche quella bianconera.

Le proteste dei tifosi juventini

"Siete dei pagliacci", "Vergognatevi", "Se volevate far ridere, non ci siete riusciti", sono solo alcuni dei numerosi commenti dei tifosi juventini al tweet, infuriati per la svista. Il motivo di tanta arrabbiatura? Sul web circola da tempo la teoria secondo la quale il Sassuolo quando affronta la Juve diventerebbe lo "Scansuolo" per la facilità con cui si lascia superare dai bianconeri. Ecco perché lo scivolone dell'Atalanta non è stato digerito, percepito come uno sfottò volontario e di cattivo gusto.