Demiral e l'incredibile gesto per la Turchia: c'entrano Ronaldo e Bonucci

Il gesto di Demiral per la Turchia: c'entrano Ronaldo e Bonucci

Tramite due tweet pubblicati sul proprio profilo, Demiral ha annunciato che Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo metteranno all'asta una propria maglietta autografata. Tutti i proventi saranno poi devoluti in beneficenza per aiutare il popolo turco nella ricostruzione. Ecco l'annuncio del difensore ex Juventus: "Ho appena parlato con Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci. Hanno detto che sono molto dispiaciuti per ciò che sta succedendo in Turchia. Stiamo mettendo all'asta la maglia firmata di Ronaldo della mia collezione e anche Bonucci ne donerà una. Tutti i proventi saranno donati per aiutare la popolazione colpita dal sisma".