Atalanta, Hateboer shock: "Mi sono rotto il crociato"

BERGAMO - Non c'è ancora l'esito degli accertamenti, ma Hans Hateboer è sicuro di essersi rotto il crociato. L'olandese, infatti, sui propri canali social, è stato piuttosto chiaro, scrivendo "Quando il crociato anteriore manda in rovina una bella serata a Roma" (per la precisione il crociato anteriore del ginocchio destro). Nota stonata infatti, per i nerazzurri, al termine di una serata che ha visto protagonista l'Atalanta, uscita vittoriosa dal campo della Lazio. Ora la palla passa agli accertamenti clinici, che dovranno smentire o confermare il presentimento di Hateboer.