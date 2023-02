Gasperini si sfoga dopo il ko con il Lecce: "Partita nata male per un motivo"

BERGAMO - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha commentato a Dazn l'inatteso ko casalingo contro il Lecce. Ecco le sue parole: "Abbiamo avuto diverse opportunità che non siamo riusciti a concretizzare, subendo gol da lontano e poi su calcio d'angolo. È stata una partita nata male che non siamo riusciti a ribaltare. Nel primo tempo non sono mai stati pericolosi ma ci contrastavano bene, nel secondo abbiamo avuto più gamba arrivando primi sulla palla. Abbiamo spinto tanto ma il gol su calcio d'angolo ci ha impedito la rimonta. Si riparte, c'è una settimana di tempo. Sarà un altro tipo di gara, lavoreremo per farci trovare pronti a San Siro contro il Milan".