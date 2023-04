Gasperini: "Champions? L'Atalanta deve dare il meglio"

TORINO - "Non era facile, il Torino è una squadra difficile e tecnicamente noi non abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo concesso poco, prendendo gol su un tiro deviato, poi c'è stata una grande reazione". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a Sky, al termine della gara contro i granata: "Sappiamo di dover dare il meglio per raggiungere le posizioni alte della classifica. C'è stato uno strepitoso gol di Zapata, ora avremo quattro partite in casa sue sei, sappiamo di giocarci le nostre speranze. Zapata? Per vincere servono gli attaccanti, per noi lui è indispensabile, deve stare bene e non avere infortuni, ma vale per tutti. Per essere più sereni speriamo di recuperare anche Lookman. Nel calcio di oggi servono tutti. Qualche anno fa Muriel ha fatto 20 gol subentrando, con le 5 sostitutuzioni sono diventati un'arma in più, visto che gli attaccanti spesso sono quelli più sostituiti. Devo rendere la squadra efficace anche se mancano qualità ed energia per fare un altro tipo di calcio contro certe squadre. Ci sono molti modi di giocare a calcio: vanno scelti a seconda dei momenti. Possono servire più attaccanti in campo, oppure controllare meglio la partita. Stasera volevamo palleggiare di più: non lo abbiamo fatto molto ma siamo stati solidi", ha concluso Gasperini.