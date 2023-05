Atalanta, le ultime su Lookman e Hojlund per la Juve

Atalana e Juventus sono pronte ad affrontarsi al Gewiss Stadium per la 34esima giornata di Serie A. La partita potrebbe essere decisiva per la corsa Champions , visto che le due squadre sono separate da soli 5 punti in classifica.

Atalanta, le condizioni di Lookman e Hojlund

Gian Piero Gasperini è ancora in attesa di capire chi potrà schierare in attacco. L'allenatore attende infatti notizie dall'infermeria sulle condizioni di Lookman e Hojlund. Il nigeriano si è allenato a parte e difficilmentre potrà rientrare nella lista dei convocati. Discorso diverso per il danese su cui filtra più ottimismo. Hojlund aveva accusato un problema muscolare prima della gara contro lo Spezia. In ogni caso non dovrebbe partire dal primo minuto, con l'attacco affidato alla coppia tutta colombiana Zapata-Muriel.