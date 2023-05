Atalanta-Juve diretta 0-1: LIVE sblocca Iling!

BERGAMO - L'Atalanta per continuare la rincorsa Champions, la Juventus per tornare al secondo posto. Il big match tra i nerazzurri di Gasperini e i bianconeri di Allegri è il lunch match della 34esima giornata di campionato.

14:18

90' - Cori contro Vlahovic, Doveri ferma la partita

Un minuto senza giocare, con Doveri che ferma le squadre per i cori razzisti contro Vlahovic da parte dei tifosi di casa.

14:16

89' - Sportiello salva l'Atalanta, poi palo Zappacosta!

Rabiot per Vlahovic che ci prova ma viene fermato dalla parata miracolosa di Sportiello che tiene viva l'Atalanta. Poi sul capovolgimento di fronte Zappacosta ha spazio e ci prova ma finisce sul palo.

14:12

85' - Atalanta bloccata

Mancano solo cinque minuti più recupero al fischio finale: l'Atalanta prova a reagire ma viene bloccata da un'ottima Juve che gioca con il cronometro e gestisce il vantaggio.

14:02

75' - Ci prova Koopmeiners, risponde Szczesny

Schema dell'Atalanta su calcio di punizione, tiro forte di Koopmeiners ma Szczesny risponde e caccia via il pallone.

13:56

67' - Ci prova Pogba

Tiro al volo del nuovo entrato che però non crea problemi a Sportiello.

13:54

65' - Sfortuna Boga, subito fuori

Entrato solo quindici minuti fa, Boga è subito costretto al cambio dopo un'entrata durissima di Rabiot: entra Soppy.

13:53

65' - Primi cambi per la Juve

Ecco le prime sostituzioni di Allegri: dentro Vlahovic e Pogba, fuori Milik e Fagioli.

13:43

56' - GOL JUVE! Sblocca Iling!

Alla prima da titolare arriva anche il primo gol in Serie A: Iling Junior ruba un ottimo pallone a Zappacosta, palla per Rabiot che gliela restituisce e in area davanti a Sportiello non sbaglia.

13:37

50' - Prima sostituzione della partita

Arriva il primo cambio ed è per l'Atalanta di Gasperini: fuori Ederson, al suo posto Boga

13:32

46' - Inizia il secondo tempo

Le squadre tornano in campo senza sostituzioni: inizia il secondo tempo di Atalanta-Juve.

13:15

45+1' - Fine primo tempo: Atalanta-Juventus: 0-0

Si è chiuso senza reti, ma con tante emozioni, il primo tempo di Atalanta-Juventus.

13:14

45' - Pasalic si divora il vantaggio

Ottima occasione per Pasalic, che si ritrova da solo al limite dell'area piccola ma che calcia altissimo, sprecando una buona opportunità.

13:10

40' - Milik fermato

Azione di disimpegno della Juventus: Cuadrado crossa un pallone invitante per Milik, anticipato a centro area.

13:03

33'- Atalanta in forcing

L'Atalata alza i ritmi e mette pressione alla difesa bianconera: Zapata, Ederson e Koopmeiners si rendono pericolosi con conclusioni che vengono ribattute.

12:58

28' - Zappacosta sfiora la traversa

Ritmi altissimi e partita emozionante. Di Maria perde palla in uscita e favorisce la ripartenza nerazzurra: cross di Koopmeiners sul secondo palo per Zappacosta, che di testa sfiora la traversa.

12:55

25' - Palo di Scalvini

Calcio d'angolo per l'Atalanta battuto da Koopmeiners; Scalvini svetta in anticipo su Iling-Junior e colpisce il palo alla destra di Szczesny.

12:51

21' - Di Maria ad un passo dal vantaggio

Juventus pericolosissima: errore di Koopmainers in uscita, Di Maria ne approfitta e calcia dal limite: la palla sfiora il palo alla destra di Sportiello.

12:50

20' - Cuadrado al tiro

Punizione dal limite dell'area per la Juventus: sul cross di Di Maria, Rabiot svetta di testa, palla deviata che finisce sui piedi di Cuadrado, che tenta il tiro: palla deviata in corner.

12:45

15' - Pasalic sopra la traversa

L'Atalanta alza il ritmo: Pasalic tenta un tiro a girare dal limite dell'area di rigore. La palla si perde sopra la traversa.

12:36

6' - Atalanta pericolosa

Koopmeiners si rende subito pericoloso: calcia da buona posizione al termine di un'azione corale dei nerazzurri: palla alta sopra la traversa.

12:30

1' - Iniziata Atalanta-Juve

E' iniziata la sfida tra Atalanta e Juventus. Calcio d'inizio battuto ai nerazzurri.

11:39

Atalanta, la formazione ufficiale

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Zapata. Allenatore: Gasperini

11:33

Juventus, la formazione ufficiale

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Di Maria; Milik. Allenatore: Allegri.

11:30

Atalanta-Juventus, le statistiche

L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro la Juventus in campionato (2V, 4N). Nella sua storia in Serie A la Dea non ha mai registrato una striscia più lunga senza sconfitta contro i bianconeri (sei anche tra il 1963 e il 1966).

Gewiss Stadium - Bergamo