Juve, Allegri: "Bravi tutti, non era facile. Pogba? Ecco cosa ci siamo detti"

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Juventus torna a giocare in campionato contro l'Atalanta vincendo il big match in ottica Champions League. Per analizzare la partita è intervenuto l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: "Non era facile, anche per il primo caldo. Era una gara important e difficile e non abbiamo disperso energie nervose. Nella ripresa c'erano più spazi e ne abbiamo approfittato". Iling è stato il grande protagonista: "Ha fatto una gara tecnica e matura con velocità. Ha qualità e dentro l'area è lucido. Per il Mondiale U20 resta con noi".