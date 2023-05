Cori razzisti a Vlahovic: cosa ha fatto la federazione dopo Atalanta-Juve

Juve, la mossa della FIGC per Vlahovic

Subito dopo la partita la FIGC ha contattato la Juventus per esprimere la sua solidarietà nei confronti dell'attaccante serbo. Resta ora da capire se Gravina deciderà anche di intervenire per togliere l'ammonizione, così come accaduto nel provvedimento contro Romelu Lukaku in Juventus-Inter. Vlahovic non era comunque diffidato e sarà regolarmente a disposizione di Allegri nella prossima partita.