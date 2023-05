Cori razzisti contro Vlahovic, la risposta della Juve in un tweet

Juve, il messaggio per Vlahovic

I bianconeri, tramite il proprio account Twitter, hanno condiviso le parole di Danilo sul razzismo. L'attaccant brasiliano aveva affrontato il tema in un'intervista di diversi mesi fa. La Juventus ha poi aggiunto questo messaggio: "Con il razzismo non c'è comfort zone". Una prese di posizione netta per mostrare solidarietà nei confronti del proprio attaccante.