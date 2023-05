Moviola Juve-Atalanta, Doveri perfetto: Soppy, no rigore. E su Vlahovic…

Capito perché Rocchi lo clonerebbe una decina di volte (ci teniamo bassi) per rimpiazzare altrettanti arbitri CAN? Qualsiasi altro sarebbe uscito con strascichi più o meno pesanti. Al netto del caso-Vlahovic, dove comunque il direttore di gara (e anche presidente) di Roma 1 ha applicato il regolamento (parrebbe, nell’AIA-pensiero, anche quello post-Lukaku), Doveri ha fatto la gara perfetta. Tenendo una soglia del fallo alta (comunque 29 quelli fischiati, dato che sottolinea la difficoltà del match) con tre gialli comminati. Molti gli episodi da analizzare, tutti letti alla perfezione dall’arbitro romano. Chapeau.

Mai penalty

Il capolavoro, sul contatto Pogba-Soppy: live, sembra sempre rigore. Poi al rallenty t’accorgi che è Soppy a mettere la gamba sinistra fra quelle di Pogba quando quest’ultimo è già sulla linea dell’area, ottima la scelta di Doveri, fatta in una frazione di secondo.

No rigore

Il contatto (non proprio un pestone da antologia) di De Roon su Fagioli non è punibile, ma va catalogato nella casistica del contatti di gioco, il giocatore di Gasperini appoggia il piede cercando il pallone proprio mentre Fagioli, da terra, va a cercare il pallone stesso.

Non punibili

In tre minuti, tre episodi in area della Juve: 1) tiro di Zapata, Locatelli ha il braccio sinistro lungo il corpo, si gira, il contatto mano-pallone non è punibile; 2) tiro di De Roon, Alex Sandro respinge con la parte alta della spalla sinistra, il braccio lungo il corpo toglie qualsiasi dubbio sul punto di contatto; 3) tiro-cross di Ederson, Rugani ha le braccia al corpo.

Dusan e i cori

Doveri fa forse anche più di quello che deve fare, ma se lo può permettere (bambini, non fatelo a casa): all’inizio dei cori razzisti va dal giocatore e lo invita a non reagire, perché stavano per fare l’annuncio, ricevendo l’ok di Dusan. I cori scemano, lui segna, quell’esultanza sembra all’arbitro, dopo quello che ha fatto (anche correndogli dietro dopo la rete), una provocazione e arriva il giallo.

VAR: Marini 6,5

Bravo a modellarsi sullo stile-Doveri.