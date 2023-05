Cori razzisti a Vlahovic in Atalanta-Juve: ratificati i primi Daspo

Ratificati i primi daspo

L'analisi del sistema di videosorveglianza ha permesso di risalire agli autori dei cori, tutti presenti nella curva atalantina. Sono 9 i provvedimenti di Daspo che impediranno l'accesso per un periodo che andrà da 1 a 5 anni nei confronti degli autori che si sono resi responsabili degli epiteti a sfondo razziale nei confronti del calciatori bianconero. Per due tifosi, oltre al provvedimento del Daspo, si aggiungerà la richiesta dell'obbligo di firma in occasione delle future partite dell'Atalanta, in quanto si erano già resi responsabili di atti violenti nel corso di precedenti incontri di calcio, già sanzionati. Le indagini continuano per l'individuazione di altri soggetti che hanno partecipato ai cori.