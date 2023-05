Formazioni Salernitana-Atalanta, chi gioca e le scelte di Gasperini: diretta

SALERNO - Il possibile rientro di Gyomber dovrebbe far scivolare Lovato in panchina. Se lo slovacco dovesse, invece, essere tra i rincalzi, dentro Troost-Ekong. Rientra sicuramente Bradaric a sinistra. Sulla destra Mazzocchi, mentre in mediana Nicolussi Caviglia, Bohinen e Vilhena lottano per una maglia. Candreva dovrebbe giocare dietro la punta. Al suo fianco ci sarà Dia se Sousa deciderà di impiegare Piatek, altrimenti spazio a Kastanos con Dia terminale offensivo.