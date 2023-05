Atalanta, Gasperini: "Mancano motivazioni. Mi sento responsabile"

SALERNO - L'Atalanta vede allontanarsi la zona Champions. All'Arechi ad esultare è stata la Salernitana con la rete decisiva firmata da Candreva in pieno recupero. Queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea, ai microfoni di Dazn al termine del match: "Abbiamo fatto un discreto primo tempo, ma non siamo stati abbastanza pericolosi. Nella ripresa siamo stati surclassati in tutto. Non abbiamo motivazioni adeguate alla classifica e di questo mi sento responsabile. Con un pò di fortuna possiamo ritargliarci un posticino in Europa (Europa League o Conference League) nelle ultime tre partite il settimo posto? Non so quanto sarà sufficiente". Sulla lotta europea: "Sicuramente il sesto posto vale l'Europa e noi cercheremo di dare battaglie nelle prossime tre partite. Quanto visto nel secondo tempo non assomiglia al dna dell'Atalanta e di questo mi sento responsabile". Sul gol di Candreva: "Un gran gol, ha calciato bene. Un dettaglio che a noi è mancato completamente". Infine, sulle condizioni di Soppy e Djimsiti: "Soppy si è stirato, mentre Djimsiti ha preso un brutto pestone su un piede che era già martoriato, ma non credo sia grave".