Cori razzisti a Vlahovic, la scelta dell'Atalanta dopo la squalifica della Curva

Sono stati giorni di attesa per quanto riguarda la decisione dell’Atalanta, a seguito del preannuncio di reclamo inoltrato dopo la squalifica della Curva Nord. Il settore del Gewiss Stadium era stato infatti chiuso dal Giudice Sportivo per via dei cori razzisti contro Vlahovic, risalenti alla partita tra la squadra di Gasperini e la Juve. Adesso è arrivata la decisione del club nerazzurro sul ricorso.