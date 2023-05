Frattesi e Scalvini in lista per il Napoli

Napoli, la lista degli acquisti

L’identikit? Giovani, innanzitutto. Magari giovanissimi come Giorgio Scalvini, 19 anni e ormai quasi due stagioni da protagonista in Serie A. Con l’Atalanta, per altro: in prima fila. Il Napoli, comunque, lavora un po’ su tutti i fronti: dal portiere al centravanti. E non potrebbe essere altrimenti considerando le situazioni contrattuali di Meret e Gollini e le prospettive di Osimhen. Il centravanti più corteggiato d’Europa: tutti quelli che hanno fame di gol hanno anche sete di Osi. Va da sé. Ma il concetto non va di pari passo con le idee di De Laurentiis: scusi, ha per caso intenzione di cederlo? «Giammai», disse il presidente qualche giorno fa. Salvo proposte indecenti: sarà un’estate di quelle interessanti.

Napoli, si tratta Frattesi con il Sassuolo

E allora, le manovre. Non ancora grandi, per forza di cose, ma quantomeno abbozzate. Preparate da Cristiano Giuntoli nel periodo in cui la sua posizione di direttore sportivo non era ancora oggetto della sceneggiatura di un film in bianco e nero che, nonostante tutto, non può ancora dirsi prodotto e girato. Si vedrà. E nel frattempo sotto a chi tocca: e dunque a Davide Frattesi, l’ultimo centrocampista venuto fuori in ordine di tempo ma uno dei primi della lista sin da gennaio. Quando però il vincitore dell’ultimo Premio Bulgarelli - insieme con Spalletti, guarda un po’ - sembrava affare esclusivo della Roma. L’inverno è andato via e con sé ha portato anche questa storia: ora è di nuovo tutto aperto, tutto sul tavolo. E con il Sassuolo, gioielleria di valori venduti sempre a caro prezzo come ha insegnato un anno fa la storia di Raspadori, è scontata la chiacchierata. Per non dire la trattativa.

Mercato, il Napoli sugli Under 25

Il discorso del centrocampo contempla anche Teun Koopmeiners, 25 anni, olandese dell’Atalanta che piace da una vita, sin dal primo incrocio in Europa League ai tempi dell’AZ (era il 2020), e Daichi Kamada, 26 anni, giapponese dell’Eintracht ormai svincolato. E ancora: Lazar Samardzic, 21 anni, tedesco dell’Udinese che al Maradona s’è anche esibito con un gol di sinistro da applausi (azione e conclusione); e Lee Kang-in, 23 anni, coreano del Maiorca molto spesso accostato in patria alla sponda azzurra. Di certo è un’idea esotica.

Napoli, c’è Scalvini per la difesa

Per quel che riguarda la difesa, con Kim pronto a salutare tutti in direzione Premier, United, gli occhi azzurri sono puntati su Scalvini, capacità e personalità che non tradiscono i 19 anni d’età: anche lui, come Koop, gioca nell’Atalanta. E se vogliamo ha battuto la concorrenza di un altro difensore osservato con attenzione da quelle parti: Merih Demiral, turco di 25 anni che frequenta il campionato di Serie A ormai dal 2019 (Sassuolo e Juve prima della Dea). Fronte portieri: Meret è in scadenza 2024, Gollini è in prestito proprio dall’Atalanta con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro e Guglielmo Vicario, invece, un osservato speciale di 26 anni e mille voli tra i pali dell’Empoli. Sotto lo sguardo di Pietro Accardi, uno dei candidati ds alla succesione di Giuntoli.

Il Napoli punta sui giovani

Frenesia sul fronte degli esterni: Adama Traoré, 27 anni, spagnolo di origini maliane, è un parametro zero pronto a salutare il Wolverhampton. Vecchia storia messa in piedi da Giuntoli esattamente come Jesper Lindstrom, 23 anni, danese incrociato in Champions con l’Eintracht. E subito apprezzato. Vento d’Oriente soffia Takefusa Kubo, 21 anni, giapponese della Real Sociedad.