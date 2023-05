Formazioni Atalanta-Verona, chi gioca e le scelte di Gasperini e Zaffaroni: diretta

BERGAMO - In casa Atalanta brutte notizie sul fronte Zapata: l'attaccante colombiano ha riportato un problema muscolare al gemello mediale della gamba destra, stagione finita. Gasperini recupera comunque Djimsiti e Lookman per la panchina. Con Sportiello in porta, Toloi, Demiral e Scalvini compongono il terzetto difensivo. Sulle fasce agiranno Maehle e Zappacosta, in mezzo De Roon ed Ederson. Sulla trequarti Koopmeiners e Pasalic a supporto di Hojlund. Nel Verona ci sarà un solo cambio rispetto alla formazione che ha perso nell'ultimo turno di campionato in casa contro il Torino. Ceccherini sostituirà Dawidowicz, indisponibile, in difesa. Con lui Hien e Magnani davanti a Montipò. In regia Abildgaard e Tameze, Faraoni e Lazovic sulle corsie laterali. Verdi dal primo minuto sulla trequarti con Ngonge a sostegno di Djuric.