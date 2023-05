Montipò, il dribbling è disastroso: Pasalic 'ringrazia' e segna

BERGAMO - Non è bastato passare in vantaggio con Lazovic al Verona per uscire indenne dal Gewiss Stadium, dove la squadra di Zaffaroni è stata battuta 3-1 in rimonta dall'Atalanta . Un successo, quello nerazzurro, favorito da un errore commesso dal portiere degli scaligeri Montipò quando il risultato era sull'1-1.

Ecco come Pasalic ha approfittato dell'errore di Montipò

Bravo a salvare su Hojlund prima dell'intervallo, l'estremo difensore gialloblù non lo è stato altrettanto invece al 53', quando ha tentato un dribbling in area su Pasalic che ha invece capito le sue intenzioni e dopo avergli strappato la palla l'ha spedita nella porta vuota. Il gol del sorpasso ha spianato la strada alla Dea che ha poi calato il tris con Hojlund (62'). "Sono andato subito in pressione su Montipò e per nostra fortuna ha commesso un errore", ha detto dopo il match l'atalantino Pasalic che dopo aver beffato il portiere ha dovuto solo spingere la palla in rete: "I gol facili sono i più belli", ha 'confessato' infine sorridendo.