Atalanta: doppiette di Lookman, Muriel e Koopmeiners nel test col Locarno

CLUSONE - L'Atalanta ha battuto 10-0 (5-0) i diletanti svizzeri del Locarno nell'amichevole disputata in chiusura di ritiro in Valseriana presso il Centro Sportivo 'Città di Clusone'. Non hanno giocato Miranchuk (lombalgia, ai box), Latte Lath (affaticamento) e Zapata (a parte; recupero dalla lesione della giunzione muscolo/tendinea distale del gemello mediale della gamba destra); minutaggio, invece, per gli azzurri Under 21 aggregatisi ieri, Okoli, Scalvini e Cambiaghi. Invece Carnesecchi è andato in panchina con Boga e l'aggregato Panada (classe 2002) al rientro dal Modena.