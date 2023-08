Atalanta, brutto infortunio per El Bilal Touré: Zapata resta?

Brutte notizie per l' Atalanta . El Bilal Tourè, attaccante maliano arrivato in estate dall'Almeria, sarà costretto a rimanere a lungo lontano dai campi di gioco. Il centravanti è stato sottoposto ad accertamenti, che hanno evidenziato una rottura dell'inserzione del tendine del retto femorale destro. "Il quadro clinico - si legge nella nota diramata dal club nerazzurro - necessita di ulteriori e approfondite valutazioni per definire la strategia chirurgica idonea al recupero funzionale completo".

Atalanta, Zapata potrebbe rimanere?

El Bilal Tourè rischia tre mesi di stop. Una tegola che potrebbe cambiare le strategie di mercato del club nerazzurro. L'Atalanta, che ha tesserato anche Scamacca, era intenzionata a lasciar partire Zapata (sul quale c'è il forte interessamento della Roma), ma lo stop del maliano potrebbe cambiare la situazione.

Zapata sul mercato? Le parole di Gasperini

Sul futuro dell'attaccante colombiano, ha detto la sua anche il tecnico Gian Piero Gasperini, che nella conferenza stampa di presentazione della gara d'esordio contro il Sassuolo ha dichiarato: "L'Atalanta ha fatto degli investimenti importanti in attacco, cercando di ringiovanire il reparto, ma le presenze di Muriel e Zapata sono sicure, non è che questo infortunio cambia di molto ciò che ci siamo posti in questa settimana. Duvan ha recuperato dal finale di stagione dello scorso anno, si è allenato con continuità , sotto l'aspetto della condizione sta meglio degli altri, per quanto mi riguarda domani può essere sicuramente in campo. Ciò che succede negli ultimi giorni di mercato è difficile da programmare. Oggi Duvan è un giocatore dell'Atalanta".