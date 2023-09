De Ketelaere racconta l'annata flop al Milan: "Ho sofferto le critiche"

Charles De Ketelaere ha ritrovato il sorriso. E' proprio il caso di dirlo, perchè l'ex Milan, dopo un anno complicato in maglia rossonera, in questa prima parte di campionato è sembrato più sereno e soprattutto più efficace in campo con la sua nuova squadra: l'Atalanta. Un nuovo inizio per il belga quindi, che dal ritiro della sua nazionale ha detto: "Quando arrivi in un posto nuovo devi adattarti al paese, imparare la lingua e consocere il campionato. Credo che, se al Milan non ha funzionato, è stata anche in parte colpa mia: non è stata la stagione che mi aspettavo, ma non me ne pento. Entrare a partita in corso come spesso è successo non mi ha aiutato, perchè dò il meglio quando sono in campo dall'inizio. Le critiche hanno fatto il resto, anche se ho cercato di isolarmi ma le ho sofferte. Non aver segnato è stato un problema per me, perchè comunque i tifosi ti chiedono quello e non gli interessa la prestazione".