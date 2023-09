Atalanta, guai per Gasperini: Scamacca out in Europa League

Gianluca Scamacca alza bandiera bianca. L'attaccante dell' Atalanta non era al top già contro la Fiorentina, ecco perchè era entrato solo nel secondo tempo. E proprio a Firenze si è fermato di nuovo, stavolta in modo più serio.

Scamacca, problema muscolare: salta la sfida contro il Rakow

L'ex Sassuolo e West Ham restrà quindi fuori per la sfida contro il Rakow di Europa League in programma giovedì al Gewiss Stadium alle ore 21. A Firenze l'attaccante si è fermato per un risentimento muscolare al flessore sinistro. Entro mercoledì mattina Scamacca verrà sottoposto ad accertamenti per capire l'entità dell'infortunio.