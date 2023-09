Riecco l'EuroDea 525 giorni dopo. Con De Ketelaere superstar

Nel segno di De Ketelaere, tornato ai grandi livelli di Bruges, riecco l'EuroAtalanta. Cinquecentoventicinque giorni dopo, la Dea torna in Europa League e mostra subito una gran voglia di andare lontano. Il 2-0 ai campioni di Polonia va stretto alla squadra di Gasperini che ha creato 10 nitide palle-gol, regolando il Rakow grazie ai colpi di testa di uno scatenato CDK e di Ederson. Tutto questo senza i due centravanti di ruolo in rosa: Scamacca, indisponibile per un mese e Touré, indisponibile sino a fine dicembre. In calce alla sconfitta di Firenze, Gasperini aveva chiesto alla sua squadra di trovare un'anima in campionato anche in trasferta poiché, lontano da Bergamo, la Dea ha rimediato due sconfitte in tre partite. In Europa, invece, l'anima l'ha risfoderata alla grande. Il dominio dei bergamaschi è stato netto, contrastato solo da Lederman che, però, sulla sua strada ha trovato la splendida risposta di Musso, più che mai in palla. Il mattatore assoluto è stato De Ketelaere, 2 gol e 1 assist in 5 partite, salutato dall'ovazione di un pubblico entusiasta quando, allo scadere, Gasperini gli ha meritatamente concesso la passerella finale.