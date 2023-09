Il Papu Gomez pensa al ritiro: "Ho dato tutto"

Il Papu Gomez ha parlato a L'Eco di Bergamo. Il centrocampista argentino ex Atalanta si è espresso sulle sue intenzioni per il futuro dopo la rescissione consensuale con il Siviglia .

Papu Gomez: "Ho dato tutto per il calcio"

L'argentino, attualmente ancora svincolato, ha parlato così del suo futuro: "Potrei anche ritirarmi. Ho dato tutto per il calcio e non voglio finire con dei rimpianti". Gomez è poi tornato sulla sua esperienza all'Atalanta: "Il club si è evoluto e ora sembra essere tornato alle sue radici offensive. Siamo cresciuti insieme come squadra, ogni momento con loro è stato speciale. Il mio unico rimpianto è stato quello di non aver portato un trofeo a Bergamo".