L'Atalanta mette nel mirino la Juve: perché per Gasperini Allegri è "pericoloso"

Dopo l'ultima vittoria in campionato nel turno infrasettimanale, l' Atalanta si prepara ad ospitare la Juventus per la settima giornata di Serie A . Gianpiero Gasperini ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club.

Gasperini teme la Juve: "Rimane una buona squadra"

L'allenatore si è espresso così sulla Juventus: "Per me rimane una buona squadra. Ha dei valori importanti e quando va in avanti crea sempre qualcosa di pericoloso. E' sicuramente una bella sfida che arriva al momento giusto. Siamo in una fase del campionato che è partito bene per entrambe".