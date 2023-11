Atalanta, Gasperini: "Questo ko col Napoli è difficile da digerire"

"E' difficile commentare la sconfitta per come è andata la partita, contro un Napoli indubbiamente forte, che abbiamo sofferto nel primo tempo, aver perso in questo modo è difficile da digerire". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna incassata contro il Napoli. "Nonostante giochiamo alla pari con squadre di valore come fatto con Inter, Juve e oggi Napoli alcuni episodi non ci permettono di esprimerci al nostro livello -ha proseguito-. Oggi la partita era dalla nostra parte, per arrivare a perderla c'è voluto un episodio come purtroppo sta capitando nelle ultime domeniche".