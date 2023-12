Atalanta, Gasperini: "Lookman ci mancherà, ma la squadra è in crescita"

Al termine della sfida vinta contro il Lecce (1-0) il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto: "La sconfitta di Bologna è stata immeritata per quello che è stata la partita, a parte i 10 minuti finali in cui siamo andati un po' in difficoltà, anche per merito del Lecce. E' stata una partita difficile e molto equilibrata, contro una squadra che dà fastidio a tutti."

Gasperini: "Il Lecce? E' una squadra organizzata. Noi bravi ad avere pazienza"

"Il Lecce è una squadra ben organizzata, che difende molto bene. Ha creato poco per un'ora, dopo è stato anche pericoloso. Non era facile bucare la loro difesa, hanno 20 punti, ogni partita di campionato è difficile. Il nostro merito è stato quello di avere sempre pazienza e continuare a giocare nella loro metà campo. Dopo è venuto il gol e abbiamo avuto un periodo molto buono, non siamo riusciti a chiudere e quando succede così, nel finale può esserci qualche occasione per gli avversari. La squadra secondo me però può ancora crescere".



Gasperini: "Il 2023? Molto positivo per l'Atalanta"

"Il 2023, se penso al girone di ritorno dell'anno scorso è stato straordinario, il quinto posto, l'Europa League, anche per la difficoltà del campionato. La squadra ha avuto grande abnegazione nell'inseguire questo risultato straordinario, indipendentemente da quello che è successo alla Juventus. Questa seconda parte dell'anno per me è andata molto bene, abbiamo vinto 9 gare, siamo arrivati primi nel girone di Europa League, in campionato abbiamo fatto 29 punti anche se abbiamo perso qualche scontro diretto di troppo. Con qualche pareggio in più saremmo in una posizione di classifica molto buona."

Gasperini: "Bene Carnesecchi e Scamacca. Lookman ci mancherà"

"Carnesecchi? E' un giovane emergente che per crescere ha bisogno di giocare con continuità. Musso per certi aspetti è più maturo. Rimanendo tutti e due dobbiamo cercare di trarre il meglio da entrambi. Scamacca? Ha fatto alcune cose buone e altre un po' meno. Anche lui ha bisogno di ritrovare la continuità. Ora purtroppo ci mancherà Lookman, non vorrei gufare la Nigeria ma la Coppa d'Africa arriva ij un momento che non c'entra con le competizioni europee, ma davanti tra Scamacca, Muriel, De Ketelaere e Miranchuk, e quando recupererà Touré, tutti avranno la possibilità di essere determinanti. Il presidente parla di decimo posto? Ho già detto quello che inseguiamo, il Presidente lo dice per proteggere la squadra. Il primo risultato da perseguire è questo, il campionato è tutt'altro che facile."