Gasperini e la polemica sulla Coppa Italia. Poi la battuta su Roma e Milan

Così Gasperini in conferenza stampa: "Abbiamo fatto indubbiamente una buona partita, visto quello che era successo nelle ultime partite di Coppa Italia, dove i pronostici erano stati stravolti completamente. I quarti con il Milan? Ci sarà prima la Roma domenica, é un tour de force, questa é la formula della Coppa Italia. Partita secca, a volte ti favorisce a volte no, sarà bella affrontarla. Roma e Milan due grandi squadre, diverse fra loro".

Gasperini senza Lookman, é l'ora di De Ketelaere

Il trainer della Dea ha proseguito: "Parliamo di un ragazzo intelligente, che ha grandi qualità, sta crescendo e mi fa piacere abbia fatto bene oggi. Abbiamo avuto risposte positive da tanti ragazzi oggi, come dallo stesso Holm. L'Atalanta é in un buon momento, ma ci sono talmente tante partite, non fai in tempo ad esultare che ne hai subito un'altra da affrontare. Sapevamo che avremmo avuto un periodo senza giocatori come Lookman, ma é il motivo per cui sono importanti tutti".