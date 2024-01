Il rigore all'Atalanta manca da un anno: 15 gennaio 2023. Un tema, questo, affrontato in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini. L'allenatore è intervenuto alla vigilia della partita contro il Milan per i quarti di finale di Coppa Italia: "L'ultimo lo abbiamo avuto nell'8-2 contro la Salernitana. Nel girone di andata siamo stati gli unici a non avere un rigore a favore ma anche in quell di ritorno dello scorso anno".