ROMA - Intervento chirurgico a Villa Stuart per il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon. Il giocatore si era infortunato lo scorso 7 gennaio in occasione della sfida tra Roma e Atalanta andata in scena allo stadio Olimpico. Il calciatore olandese - dopo uno scontro di gioco con Bryan Cristante - era rimasto in campo fino al fischio finale della partita.