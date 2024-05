Gasperini e la frase sul Napoli in diretta tv

Gasperini: "La stima di De Laurentiis non è una novità"

Il giornalista durante Sky Calcio Club ha rivelato che in passato Aurelio De Laurentiis aveva già provato a prendere Gasperini con un contratto formulato su un tovagliolo: "Era il 2011, poi sono andato all'Inter. De Laurentiis ha sempre manifestato stima nei miei confronti, non è una novità. Futuro? In questo momento non ho tempo, penso a questa stagione che è già straordinaria, ma non è finita perché non abbiamo ancora fatto nulla":