Guardiola, frase a sorpresa su Gasperini e l'Atalanta: "Incredibili con la Roma"

L'Atalanta è la squadra del momento. Nessun dubbio. Perché è in finale di Coppa Italia, perché ha raggiunto l'ultimo atto dell'Europa League facendo fuori il Liverpool lungo il percorso e in più sente l'odore della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dopo aver battutto la Roma nello scontro diretto per 2-1. I complimenti arrivano da tutte le parti. Anche dall'Inghilterra e in particolare dalla bocca di Pep Guardiola, allenatore della corazzata Manchester City.